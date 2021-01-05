«Майнц» назначил на пост главного тренера экс-игрока клуба Свенссона

«Майнц» на официальном сайте сообщил о назначении на пост главного тренера Бо Свенссона.

Член правления клуба Кристиан Хайдель заявил, что у специалиста есть все нужные качества, которые помогут команде.

41-летний тренер выступал за немецкий клуб с 2007-го по 2014 год. Также с 2014-го по 2019 год он возглавлял юношеские команды «Майнца».

После 14 туров чемпионата Германии «Майнц» занимает 17-е место в турнирной таблице.