«Майнц» интересуется полузащитником сборной Польши и «Торино» Линетти
08:30
Полузащитник сборной Польши и «Торино» Кароль Линетти может сменить клуб в летнее трансферное окно, сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, 26-летним поляком интересуется «Майнц».
#Mainz are interested in polish midfielder Karol #Linetty, who could leave #Torino this summer. #transfers— Nicol? Schira (@NicoSchira) June 20, 2021
В сезоне-2020/21 Линетти провел 30 матчей за «Торино», на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.
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