«Майнц» интересуется полузащитником сборной Польши и «Торино» Линетти

Полузащитник сборной Польши и «Торино» Кароль Линетти может сменить клуб в летнее трансферное окно, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 26-летним поляком интересуется «Майнц».

В сезоне-2020/21 Линетти провел 30 матчей за «Торино», на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.