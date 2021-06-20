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«Майнц» интересуется полузащитником сборной Польши и «Торино» Линетти

08:30
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Полузащитник сборной Польши и «Торино» Кароль Линетти может сменить клуб в летнее трансферное окно, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 26-летним поляком интересуется «Майнц».

В сезоне-2020/21 Линетти провел 30 матчей за «Торино», на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.

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