Голкипер Митрюшкин может перейти в «Динамо» из Дрездена
09:51
Дрезденский клуб «Динамо» просматривает российского вратаря Антона Митрюшкина, информирует пресс-служба команды.
Есть вероятность, что 25-летний футболист перейдет в немецкий клуб бесплатно.
В октябре 2020 года Митрюшкин подписал контракт с «Фортуной» из Дюссельдорфа до конца сезона, однако так и не провел ни одного официального матча за команду. 25 мая он покинул клуб.
«Динамо» следующий сезон будет играть во второй Бундеслиге.
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