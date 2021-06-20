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Голкипер Митрюшкин может перейти в «Динамо» из Дрездена

09:51
Антон Митрюшкин. Фото «СЭ»
Антон Митрюшкин. Фото «СЭ»
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Дрезденский клуб «Динамо» просматривает российского вратаря Антона Митрюшкина, информирует пресс-служба команды.

Есть вероятность, что 25-летний футболист перейдет в немецкий клуб бесплатно.

В октябре 2020 года Митрюшкин подписал контракт с «Фортуной» из Дюссельдорфа до конца сезона, однако так и не провел ни одного официального матча за команду. 25 мая он покинул клуб.

«Динамо» следующий сезон будет играть во второй Бундеслиге.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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