Левандовски готов уйти из «Баварии» летом
19:02
Форвард «Баварии» Роберт Левандовски может покинуть клуб в летнее трансферное окно. 32-летний поляк должен провести в Мюнхене еще два сезона, но все же считает, что пришло время сменить обстановку после 11 лет в Бундеслиге, сообщает AS.
В то же время в «Баварии» не желают продавать своего лидера и надеются, что он сможет побить рекорд Герда Мюллера по количеству голов за клуб (277 против 365).
В прошлом сезоне Роберт Левандовски выиграл «Золотую бутсу», забив 41 гол в чемпионате Германии.
Трансферная стоимость поляка оценивается в 60 миллионов евро.
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