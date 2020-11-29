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«Майнц» и «Хоффенхайм» сыграли вничью

22:06

«Майнц» и «Хоффенхайм» сыграли вничью в матче 9-го тура чемпионата Германии — 1:1.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

9-й тур

«Майнц» — «Хоффенхайм» — 1:1 (1:0)

Голы: Куэйсон, 33 (1:0). Бебу, 62 (1:1).

«Майнц»: Центнер, Брозински (Кариколь, 86), Хак, Ниакате, Сен Жюст, Куэйсон (Кунде, 79), Озтунали (Буркардт, 70), Фернандес (Онисиво, 79), Баррейро, Боэтиус (Штегер, 86), Матета.

«Хоффенхайм»: Бауманн, Акпогума, Адамс Нуху, Пош, Гайгер, Гриллич (Сков, 54), Самассеку, Сессеньон, Баумгартнер (Руди, 77), Крамарич (Гачинович, 90+5), Бебу (Даббур, 77).

Удаление: Гайгер, 80.

Судья: Штегеманн.

29 ноября. Майнц. Стадион «Опель Арена».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2020-2021/

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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