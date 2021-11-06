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«Майнц» и «Боруссия» сыграли вничью

00:31

«Майнц» и менхенгладбахская «Боруссия» не выявили победителя в матче 11-го тура чемпионата Германии — 1:1.

Чемпионат Германии

Бундеслига

11-й тур

«Майнц» — «Боруссия М» — 1:1 (0:1)

Голы: Нойхаус, 38 (0:1). Видмер, 76 (1:1).

«Майнц»: Центнер, Белль, Видмер, Мартин, Хак, Ниакате, Кор (Баррейро, 88), Боэтиус, Ли Джэ Сон (Штах, 70), Онисиво (Ингвартсен, 89), Буркардт (Солои, 81).

«Боруссия М»: Зоммер, Гинтер, Эльведи (Нойхаус, 28), Бенсебаини, Нец (Штиндль, 79), Скалли, Закария, Коне, Плеа (Херрманн, 79), Хофманн, Эмболо (Тюрам, 30).

Предупреждения: Эльведи, 22. Ли Джэ Сон, 31. Белль, 45. Боэтиус, 53. Коне, 64. Бенсебаини, 70.

Судья: Шредер.

5 ноября. Майнц. Стадион «Опель Арена».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити

Обе забьют - да

27%

1.61

П2

23%

1.71

ИТБ1 (1.0)

16%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Краснодар

П1

22%

2.70

X2

19%

1.50

ТБ 2.0

18%

1.43
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Локомотив

Ф1 (0)

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.80

X2

15%

1.66

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Евгений Козинов все материалы автора
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