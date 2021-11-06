«Майнц» и «Боруссия» сыграли вничью
«Майнц» и менхенгладбахская «Боруссия» не выявили победителя в матче 11-го тура чемпионата Германии — 1:1.
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Бундеслига
11-й тур
«Майнц» — «Боруссия М» — 1:1 (0:1)
Голы: Нойхаус, 38 (0:1). Видмер, 76 (1:1).
«Майнц»: Центнер, Белль, Видмер, Мартин, Хак, Ниакате, Кор (Баррейро, 88), Боэтиус, Ли Джэ Сон (Штах, 70), Онисиво (Ингвартсен, 89), Буркардт (Солои, 81).
«Боруссия М»: Зоммер, Гинтер, Эльведи (Нойхаус, 28), Бенсебаини, Нец (Штиндль, 79), Скалли, Закария, Коне, Плеа (Херрманн, 79), Хофманн, Эмболо (Тюрам, 30).
Предупреждения: Эльведи, 22. Ли Джэ Сон, 31. Белль, 45. Боэтиус, 53. Коне, 64. Бенсебаини, 70.
Судья: Шредер.
5 ноября. Майнц. Стадион «Опель Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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