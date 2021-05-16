«Боруссия» обыграла «Майнц» и завоевала путевку в Лигу чемпионов

Дортмундская «Боруссия» победила «Майнц» (3:1) в матче 33-го тура чемпионата Германии. Благодаря этой победе команда гарантировала себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон.

Голы забивали Рафаэл Геррейру, Марко Ройс и Юлиан Брандт. У хозяев отличился Робин Куэйсон, который реализовал пенальти. Начало второго тайма было отложено из-за сильного дождя.

«Боруссия» набрала 61 очко и занимает третье место. У «Майнца» 36 очков и 13-е место.

Чемпионат Германии. Бундеслига

33-й тур

«Майнц» — «Боруссия» Д — 1:3 (0:2)

Голы: Рафаэл Геррейру, 23 (0:1). Ройс, 42 (0:2). Брандт, 80 (0:3). Куэйсон, 90 — с пенальти (1:3).

«Майнц»: Дамен, Брозински, Да Коста (Куэйсон, 46), Хак, Ниакате, Сен Жюст, Латца, Баррейро, Боэтиус (Штегер, 72), Онисиво (Солои, 72), Глатцель (Фернандес, 46).

«Боруссия»: Бюрки, Хуммельс, Менье, Аканджи, Ройс (Шульц, 84), Рафаэл Геррейру (Азар, 84), Дахуд, Санчо (Рейниер, 84), Рейна (Брандт, 76), Беллингем (Дилэйни, 87), Холанн.

16 мая. Майнц. Стадион «Опель Арена».