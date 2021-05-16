Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Германия

«Лейпциг» и «Вольфсбург» сыграли вничью, Филипп оформил дубль

23:24
Теги:

«Лейпциг» и «Вольфсбург» в матче 33-го тура чемпионата Германии сыграли вничью со счетом 2:2.

Дубль в этой встрече оформил нападающий Максимилиан Филипп, арендованный «Вольфсбургом» у «Динамо».

В составе «Лейпцига» отличились Джастин Клюйверт и Марсель Забитцер.

«Лейпциг» перед последним туром обеспечил себе второе место в турнирной таблице. «Вольфсубрг» будет третьим или четвертым, что также обеспечивает выход в групповой турнир Лиги чемпионов.

Читайте также

Огненный последний тур. Интрига до последних минут!
Дзюба забил 200-й гол в карьере и посвятил его третьему сыну
Яковлев и еще пять хоккеистов покинули сборную России перед ЧМ-2021
«Вашингтон» — «Бостон»: Ванечек был заменен в первом периоде из-за травмы

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд