«Лейпциг» и «Вольфсбург» сыграли вничью, Филипп оформил дубль

«Лейпциг» и «Вольфсбург» в матче 33-го тура чемпионата Германии сыграли вничью со счетом 2:2.

Дубль в этой встрече оформил нападающий Максимилиан Филипп, арендованный «Вольфсбургом» у «Динамо».

В составе «Лейпцига» отличились Джастин Клюйверт и Марсель Забитцер.

«Лейпциг» перед последним туром обеспечил себе второе место в турнирной таблице. «Вольфсубрг» будет третьим или четвертым, что также обеспечивает выход в групповой турнир Лиги чемпионов.