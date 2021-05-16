Матч «Майнц» — «Боруссия» прерван из-за сильного дождя
20:15
Матч 33-го тура чемпионата Германии между «Майнцем» и дортмундской «Боруссией» был прерван после первого тайма. Игра остановлена из-за сильного дождя.
At the end of a storm— POKALSIEGER 2021 (@BVB) May 16, 2021
there's a golden sky. pic.twitter.com/drKU0wTyMH
После задержки матч был возобновлен. По итогам первого тайма «Боруссия» ведет 2:0. Голы забивали Рафаэл Геррейру и Марко Ройс.
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