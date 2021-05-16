Матч 33-го тура чемпионата Германии между «Майнцем» и дортмундской «Боруссией» был прерван после первого тайма. Игра остановлена из-за сильного дождя.

At the end of a storm

there's a golden sky. pic.twitter.com/drKU0wTyMH — POKALSIEGER 2021 (@BVB) May 16, 2021

После задержки матч был возобновлен. По итогам первого тайма «Боруссия» ведет 2:0. Голы забивали Рафаэл Геррейру и Марко Ройс.