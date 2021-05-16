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Матч «Майнц» — «Боруссия» прерван из-за сильного дождя

20:15
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Матч 33-го тура чемпионата Германии между «Майнцем» и дортмундской «Боруссией» был прерван после первого тайма. Игра остановлена из-за сильного дождя.

После задержки матч был возобновлен. По итогам первого тайма «Боруссия» ведет 2:0. Голы забивали Рафаэл Геррейру и Марко Ройс.

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