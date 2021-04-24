«Бавария» на выезде проиграла «Майнцу»
«Бавария» на выезде уступила «Майнцу» в матче 31-го тура чемпионата Германии — 2:1. В составе победителей отличились Йонатан Буркардт и Робин Куэйсон. В концовке встречи Роберт Левандовски сократил разницу в счете.
В активе мюнхенцев, занимающих 1-е место, осталось 71 очко. «Майнц» набрал 34 очка и поднялся на 12-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Германии.
В следующем туре «Бавария» сыграет дома против «Боруссии» из Менхенгладбаха. «Майнц» дома примет «Герту».
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
31-й тур
«Майнц» — «Бавария» — 2:1 (2:0)
Голы: Буркардт, 3 (1:0). Куэйсон, 37 (2:0). Левандовски, 90+4 (2:1).
«Майнц»: Центнер, Да Коста (Брозински, 89), Хак, Мвене, Ниакате, Сен Жюст, Латца, Куэйсон (Боэтиус, 68), Баррейро (Кор, 90), Онисиво (Глатцель, 80), Буркардт (Озтунали, 46).
«Бавария»: Нойер, Боатенг, Алаба (Гнабри, 70), Павар, Киммих, Мюллер, Коман (Куасси, 46), Горецка (Мусиала, 46), Дэйвис, Левандовски, Сане (Шупо-Мотинг, 46).
Предупреждения: Боатенг, 36. Горецка, 41. Алаба, 42. Мвене, 58. Сен Жюст, 59. Левандовски, 72. Да Коста, 87.
Судья: Осмерс.
24 апреля. Майнц. Стадион «Опель Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю