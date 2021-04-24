«Бавария» на выезде проиграла «Майнцу»

«Бавария» на выезде уступила «Майнцу» в матче 31-го тура чемпионата Германии — 2:1. В составе победителей отличились Йонатан Буркардт и Робин Куэйсон. В концовке встречи Роберт Левандовски сократил разницу в счете.

В активе мюнхенцев, занимающих 1-е место, осталось 71 очко. «Майнц» набрал 34 очка и поднялся на 12-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Германии.

В следующем туре «Бавария» сыграет дома против «Боруссии» из Менхенгладбаха. «Майнц» дома примет «Герту».

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

31-й тур

«Майнц» — «Бавария» — 2:1 (2:0)

Голы: Буркардт, 3 (1:0). Куэйсон, 37 (2:0). Левандовски, 90+4 (2:1).

«Майнц»: Центнер, Да Коста (Брозински, 89), Хак, Мвене, Ниакате, Сен Жюст, Латца, Куэйсон (Боэтиус, 68), Баррейро (Кор, 90), Онисиво (Глатцель, 80), Буркардт (Озтунали, 46).

«Бавария»: Нойер, Боатенг, Алаба (Гнабри, 70), Павар, Киммих, Мюллер, Коман (Куасси, 46), Горецка (Мусиала, 46), Дэйвис, Левандовски, Сане (Шупо-Мотинг, 46).

Предупреждения: Боатенг, 36. Горецка, 41. Алаба, 42. Мвене, 58. Сен Жюст, 59. Левандовски, 72. Да Коста, 87.

Судья: Осмерс.

24 апреля. Майнц. Стадион «Опель Арена».