«Байер» победил «Айнтрахт»
«Байер» в матче 31-го тура чемпионата Германии победил «Айнтрахт» со счетом 3:1.
Голы у леверкузенцев забили Леон Бэйли, Лукас Аларио и Керем Демирбей. У «Айнтрахта» отличился Андре Силва.
«Байер» занимает шестое место в таблице. «Айнтрахт» — четвертый.
Чемпионат Германии
Бундеслига 1
31-й тур
«Байер» — «Айнтрахт Ф» — 3:1 (0:0)
Голы: Бэйли, 70 (1:0). Аларио, 80 (2:0). Андре Силва, 90 (2:1). Демирбай, 90+1 (3:1).
«Байер»: Храдецки, Драгович, Та, Синкгравен, Тапсоба, Беллараби (Диаби, 61), Демирбай, Паласиос, Вирц (Венделл, 85), Шик (Аларио, 77), Бэйли (Амири, 85).
«Айнтрахт Ф»: Трапп, Хасебе (Чэндлер, 77), Хинтереггер, Дурм (Юнес, 77), Н`Дика, Ильзанкер (Тута, 83), Костич, Соу, Баркок (Йович, 77), Камада (Цубер, 83), Андре Силва.
Предупреждения: Паласиос, 76. Н`Дика, 87.
Судья: Цвайер (Германия).
24 апреля. Леверкузен. Стадион «БайАрена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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