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«Байер» победил «Айнтрахт»

21:23

«Байер» в матче 31-го тура чемпионата Германии победил «Айнтрахт» со счетом 3:1.

Голы у леверкузенцев забили Леон Бэйли, Лукас Аларио и Керем Демирбей. У «Айнтрахта» отличился Андре Силва.

«Байер» занимает шестое место в таблице. «Айнтрахт» — четвертый.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

31-й тур

«Байер» — «Айнтрахт Ф» — 3:1 (0:0)

Голы: Бэйли, 70 (1:0). Аларио, 80 (2:0). Андре Силва, 90 (2:1). Демирбай, 90+1 (3:1).

«Байер»: Храдецки, Драгович, Та, Синкгравен, Тапсоба, Беллараби (Диаби, 61), Демирбай, Паласиос, Вирц (Венделл, 85), Шик (Аларио, 77), Бэйли (Амири, 85).

«Айнтрахт Ф»: Трапп, Хасебе (Чэндлер, 77), Хинтереггер, Дурм (Юнес, 77), Н`Дика, Ильзанкер (Тута, 83), Костич, Соу, Баркок (Йович, 77), Камада (Цубер, 83), Андре Силва.

Предупреждения: Паласиос, 76. Н`Дика, 87.

Судья: Цвайер (Германия).

24 апреля. Леверкузен. Стадион «БайАрена».

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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