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Дубль Холанна принес «Боруссии» победу в гостевом матче с «Вольсбургом»

18:24
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Дортмундская «Боруссия» 24 апреля в матче 31-го тура бундеслиги одержала выездную победу над «Вольфсбургом» (2:0).

Дубль в составе победителей оформил нападающий Эрлинг Холанн. С 59-й минуты гости играли в меньшинстве, вторую желтую карточку получил Джуд Беллингем.

В параллельном матче «Унион» дома уверенно обыграл «Вердер» — 3:1. У хозяев все три мяча забил Йоэль Похьянпало. Для гостей это поражение стало седьмым кряду.

Еще в одной встрече «Фрайбург» и «Хоффенхайм» разошлись миром — 1:1.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

31-й тур

«Вольфсбург» — «Боруссия Д» — 0:2 (0:1)

Голы: Холанн, 12 (0:1). Холанн, 68 (0:2).

«Вольфсбург»: Кастелс, Брукс, Мбабу (Брекало, 65), Паулу Отавиу, Лакруа, Арнольд, Герхардт (Мехмеди, 81), Шлагер, Баку, Филипп (Бялек, 65), Вегхорст.

«Боруссия Д»: Хитц, Пищек, Аканджи, Ройс (Менье, 81), Эмре Джан, Рафаэл Геррейру, Дахуд, Санчо (Дилэйни, 60), Рейна (Азар, 69), Беллингем, Холанн.

Предупреждения: Беллингем, 13. Паулу Отавиу, 72. Менье, 88.

Удаление: Беллингем, 59.

Судья: Штилер (Германия).

24 апреля. Вольфсбург. Стадион «Фольксваген Арена».

«Унион Б» — «Вердер» — 3:1 (0:0)

Голы: Похьянпало, 50 (1:0). Похьянпало, 53 (2:0). Похьянпало, 67 (3:0). Гебре Селассие, 82 (3:1).

«Унион Б»: Луте, Кнохе, Фридрих, Ленц, Шлоттербек, Рюерсон (Триммель, 90+1), Гентнер (Грисбек, 78), Андрих, Крузе (Муса, 46), Похьянпало (Премель, 72), Ингвартсен (Тойхерт, 72).

«Вердер»: Павленка, Мойсандер, Гросс, Гебре Селассие, Аугустинссон, Фридль (Баргфреде, 64), Эггештайн, Мевальд (Динкчи, 64), Фюллкруг (Зельке, 63), Рашица, Саджент (Осако, 88).

Судья: Иттрих (Германия).

24 апреля. Берлин. Стадион «Ан дер Альтен Ферстерай».

«Фрайбург» — «Хоффенхайм» — 1:1 (0:1)

Голы: Крамарич, 40 (0:1). Грифо, 81 — с пенальти (1:1).

«Фрайбург»: Мюллер, Хайнц, Гюнтер, Линхарт, Шлоттербек (Гульде, 68), Хефлер, Шмид, Шоллои (Грифо, 68), Кайтель (Темпельман, 68), Хелер (Петерсен, 77), Демирович (Чон У Ен, 90+1).

«Хоффенхайм»: Бауманн, Пош (Нордтвейт, 46), Ричардс (Фогт, 77), Кадержабек, Гриллич, Самассеку, Сессеньон, Крамарич, Адамян (Баумгартнер, 61), Сков (Рюттер, 61), Бебу.

Предупреждения: Бебу, 48. Шлоттербек, 50. Самассеку, 59.

Судья: Грефе (Германия).

24 апреля. Фрайбург. Стадион «Шварцвальд-Штадион».

Вольфсбург — Боруссия Д

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