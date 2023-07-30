Маттеус раскритиковал Эрнандеса за переход в «ПСЖ»

Экс-защитник сборной Германии и «Баварии» Лотар Маттеус прокомментировал переход Люки Эрнандеса в «ПСЖ».

«Этот футболист не проявил ни благодарности, ни характера. Если бы он хотел продолжать играть за «Баварию», то подписал бы новый контракт. Он яркий пример отсутствия характера», — цитирует Маттеуса Bild.

27-летний француз перешел в «ПСЖ» в текущее трансферное окно, подписав контракт до 2028 года.