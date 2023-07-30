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Сегодня, 08:55

Маттеус раскритиковал Эрнандеса за переход в «ПСЖ»

Виктория Кравченко
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Экс-защитник сборной Германии и «Баварии» Лотар Маттеус прокомментировал переход Люки Эрнандеса в «ПСЖ».

«Этот футболист не проявил ни благодарности, ни характера. Если бы он хотел продолжать играть за «Баварию», то подписал бы новый контракт. Он яркий пример отсутствия характера», — цитирует Маттеуса Bild.

27-летний француз перешел в «ПСЖ» в текущее трансферное окно, подписав контракт до 2028 года.

Лотар Маттеус
Люка Эрнандес
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 Боруссия Д 0 0 0 0 0-0 0
3
 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
4
 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
5
 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
6
 Байер 0 0 0 0 0-0 0
7
 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
8
 Вольфсбург 0 0 0 0 0-0 0
9
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
10
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кельн 0 0 0 0 0-0 0
12
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
14
 Бохум 0 0 0 0 0-0 0
15
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
16
 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
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