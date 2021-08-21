Маркус Тюрам получил травму в матче против «Байера»

Нападающий «Боруссии» из Менхенгладбаха Маркус Тюрам получил травму в матче 2-го тура чемпионата Германии против «Байера». Он был вынужден покинуть поле в середине первого тайма, сообщает Kicker.

У 23-летнего француза подозрение на травму колена. Более точные подробности станут известны после обследования.

Ранее появилась информация, что на Тюрама претендует «Интер».

В минувшем сезоне сын знаменитого защитника Лилиана Тюрама провел 29 матчей в бундеслиге и забил 8 голов.