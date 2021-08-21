Дортмундская «Боруссия» на выезде проиграла «Фрайбургу»
Дортмундская «Боруссия» на выезде проиграла «Фрайбургу» в матче 2-го тура чемпионата Германии. Встреч закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поле.
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
2-й тур
«Фрайбург» — «Боруссия Д» — 2:1 (1:0)
Голы: Грифо, 6 (1:0). Шоллои, 53 (2:0). Кайтель, 59 — в свои ворота (2:1).
«Фрайбург»: Флеккен, Шмид, Гюнтер, Линхарт, Н.Шлоттербек, Хефлер, Кайтель (Эггештайн, 86), Грифо (Кюблер, 84), Шоллои (Хаберер, 71), Хелер (Демирович, 71), Чон У Ен (Шаде, 71).
«Боруссия Д»: Кобель, Шульц (Рафаэл Геррейру, 38), Пасслак (Эмре Джан, 79), Аканджи, Витсель (Хуммельс, 80), Ройс, Дахуд, Рейна (Брандт, 70), Беллингем, Холанн, Мален (Мукоко, 79).
Предупреждения: Мален, 19. Дахуд, 34. Аканджи, 61. Рафаэл Геррейру, 76. Демирович, 86.
Судья: Шредер (Германия).
21 августа. Фрайбург. Стадион «Шварцвальд-Штадион».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2021-2022/
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