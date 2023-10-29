Нойер: «Тер Штеген первый номер в сборной, но эта тема не актуальна для меня сейчас»

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер высказался о том, что больше не является первым номером в сборной Германии.

«Я думаю, что сейчас тер Штеген определенно первый номер в сборной, но эта тема не актуальна для меня на данный момент. Я просто рад, что вернулся на поле, и все прошло так хорошо. Вчера я общался с Нагельсманом, он пожелал мне всего наилучшего. У меня все в порядке и под контролем, с нетерпением жду грядущих матчей. Это было всего лишь возвращение, но оно многообещающее», — приводит слова Нойера Kicker.

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген в текущем сезоне сыграл за сборную Германии 8 матчей во всех турнирах.

28 октября Нойер впервые с декабря 2022 года вышел на поле. 37-летний вратарь занял место в воротах в матче 9-го тура бундеслиги с «Дармштадтом» (8:0).