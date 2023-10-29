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Сегодня, 13:38

Кейн рассказал о своем голе с центра поля в матче с «Дармштадтом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Баварии» Харри Кейн рассказал о своем голе с центра поля в матче 9-го тура чемпионата Германии против «Дармштадта» (8:0).

«Я принял мяч и краем глаза увидел, что вратарь находится в странном положении. Я подумал про себя: «Мы уже впереди с отрывом в четыре-пять голов, так почему бы и нет?», — приводит слова Кейна Kicker.

30-летний форвард в текущем сезоне сыграл за «Баварию» 13 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 7 результатвиных передач.

Мюнхенцы с 23 очками лидируют в турнирной таблице бундеслиги. У команды пока ни одного поражения в этом сезоне.

Радость футболистов &laquo;Арсенала&raquo; после гола в&nbsp;ворота &laquo;Шеффилда&raquo;. «Арсенал» в погоне за «Тоттенхэмом», Кейн забил с центра поля, «Ювентус» вырвался на первое место на 90+7-й минуте

Гарри Кейн
Футбол
ФК Бавария
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 9 7 2 0 34-7 23
2
 Байер 8 7 1 0 25-7 22
3
 Штутгарт 9 7 0 2 27-11 21
4
 РБ Лейпциг 9 6 2 1 25-7 20
5
 Боруссия Д 8 6 2 0 17-8 20
6
 Хоффенхайм 9 6 0 3 20-16 18
7
 Айнтрахт Ф 8 3 4 1 9-6 13
8
 Фрайбург 8 4 1 3 9-14 13
9
 Вольфсбург 9 4 0 5 13-14 12
10
 Аугсбург 9 3 2 4 18-21 11
11
 Боруссия М 9 2 3 4 16-20 9
12
 Вердер 9 3 0 6 14-18 9
13
 Хайденхайм 9 2 1 6 13-22 7
14
 Дармштадт 9 2 1 6 13-30 7
15
 Унион Б 9 2 0 7 11-19 6
16
 Бохум 9 0 5 4 8-23 5
17
 Кельн 9 1 1 7 7-21 4
18
 Майнц 9 0 3 6 9-24 3
Результаты / календарь
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34 тур
27.10 21:30
Бохум – Майнц
 2 : 2
28.10 16:30
Аугсбург – Вольфсбург
 3 : 2
28.10 16:30
Боруссия М – Хайденхайм
 2 : 1
28.10 16:30
Бавария – Дармштадт
 8 : 0
28.10 16:30
Штутгарт – Хоффенхайм
 2 : 3
28.10 16:30
Вердер – Унион Б
 2 : 0
28.10 19:30
РБ Лейпциг – Кельн
 6 : 0
29.10 17:30
Айнтрахт Ф – Боруссия Д
 - : -
29.10 19:30
Байер – Фрайбург
 - : -
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ЖК
Г
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 14
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 12
Йонас Винн

Йонас Винн

Вольфсбург

 8
П
Хави Симонс

Хави Симонс

РБ Лейпциг

 6
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 5
Крис Фюрих

Крис Фюрих

Штутгарт

 5
И К Ж
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 8 2 2
Куадио Коне

Куадио Коне

Боруссия М

 3 1 1
Николас Хефлер

Николас Хефлер

Фрайбург

 4 1 1
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