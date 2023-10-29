Кейн рассказал о своем голе с центра поля в матче с «Дармштадтом»
Нападающий «Баварии» Харри Кейн рассказал о своем голе с центра поля в матче 9-го тура чемпионата Германии против «Дармштадта» (8:0).
«Я принял мяч и краем глаза увидел, что вратарь находится в странном положении. Я подумал про себя: «Мы уже впереди с отрывом в четыре-пять голов, так почему бы и нет?», — приводит слова Кейна Kicker.
30-летний форвард в текущем сезоне сыграл за «Баварию» 13 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 7 результатвиных передач.
Мюнхенцы с 23 очками лидируют в турнирной таблице бундеслиги. У команды пока ни одного поражения в этом сезоне.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|9
|7
|2
|0
|34-7
|23
|
2
|Байер
|8
|7
|1
|0
|25-7
|22
|
3
|Штутгарт
|9
|7
|0
|2
|27-11
|21
|
4
|РБ Лейпциг
|9
|6
|2
|1
|25-7
|20
|
5
|Боруссия Д
|8
|6
|2
|0
|17-8
|20
|
6
|Хоффенхайм
|9
|6
|0
|3
|20-16
|18
|
7
|Айнтрахт Ф
|8
|3
|4
|1
|9-6
|13
|
8
|Фрайбург
|8
|4
|1
|3
|9-14
|13
|
9
|Вольфсбург
|9
|4
|0
|5
|13-14
|12
|
10
|Аугсбург
|9
|3
|2
|4
|18-21
|11
|
11
|Боруссия М
|9
|2
|3
|4
|16-20
|9
|
12
|Вердер
|9
|3
|0
|6
|14-18
|9
|
13
|Хайденхайм
|9
|2
|1
|6
|13-22
|7
|
14
|Дармштадт
|9
|2
|1
|6
|13-30
|7
|
15
|Унион Б
|9
|2
|0
|7
|11-19
|6
|
16
|Бохум
|9
|0
|5
|4
|8-23
|5
|
17
|Кельн
|9
|1
|1
|7
|7-21
|4
|
18
|Майнц
|9
|0
|3
|6
|9-24
|3
|27.10
|21:30
|
Бохум – Майнц
|2 : 2
|28.10
|16:30
|
Аугсбург – Вольфсбург
|3 : 2
|28.10
|16:30
|
Боруссия М – Хайденхайм
|2 : 1
|28.10
|16:30
|
Бавария – Дармштадт
|8 : 0
|28.10
|16:30
|
Штутгарт – Хоффенхайм
|2 : 3
|28.10
|16:30
|
Вердер – Унион Б
|2 : 0
|28.10
|19:30
|
РБ Лейпциг – Кельн
|6 : 0
|29.10
|17:30
|
Айнтрахт Ф – Боруссия Д
|- : -
|29.10
|19:30
|
Байер – Фрайбург
|- : -
|Г
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|14
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|12
|
|
Йонас Винн
Вольфсбург
|8
|П
|
|
Хави Симонс
РБ Лейпциг
|6
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|5
|
|
Крис Фюрих
Штутгарт
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|8
|2
|2
|
|
Куадио Коне
Боруссия М
|3
|1
|1
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|4
|1
|1