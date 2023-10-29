Кейн рассказал о своем голе с центра поля в матче с «Дармштадтом»

Нападающий «Баварии» Харри Кейн рассказал о своем голе с центра поля в матче 9-го тура чемпионата Германии против «Дармштадта» (8:0).

«Я принял мяч и краем глаза увидел, что вратарь находится в странном положении. Я подумал про себя: «Мы уже впереди с отрывом в четыре-пять голов, так почему бы и нет?», — приводит слова Кейна Kicker.

30-летний форвард в текущем сезоне сыграл за «Баварию» 13 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 7 результатвиных передач.

Мюнхенцы с 23 очками лидируют в турнирной таблице бундеслиги. У команды пока ни одного поражения в этом сезоне.