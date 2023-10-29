Кейн — о голе «Дармштадту: «Я молился, чтобы мяч опустился ниже перекладины»
Нападающий «Баварии» Харри Кейн поделился впечатлениями от гола с середины поля в ворота «Дармштадта» (8:0) в матче 9-го тура бундеслиги-2023/24. Кейн в этом матче оформил хет-трик.
«Это, наверное, один илучших голов в моей карьере. Краем глаза я увидел вратаря в странной позиции. Мы вели уже с большим перевесом, так что я подумал, почему бы не попытаться пробить. Когда мяч был в воздухе, я просто молился, чтобы он опустился ниже перекладины. Я пытался забить со своей половины поля и раньше, но этот гол получился идеальным», — приводит слова форварда Bayern & Germany.
В бундеслиге-2023/24 30-летний игрок сборной Англии провел 9 игр, забил 12 голов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|9
|7
|2
|0
|34-7
|23
|
2
|Байер
|8
|7
|1
|0
|25-7
|22
|
3
|Штутгарт
|9
|7
|0
|2
|27-11
|21
|
4
|Боруссия Д
|9
|6
|3
|0
|20-11
|21
|
5
|РБ Лейпциг
|9
|6
|2
|1
|25-7
|20
|
6
|Хоффенхайм
|9
|6
|0
|3
|20-16
|18
|
7
|Айнтрахт Ф
|9
|3
|5
|1
|12-9
|14
|
8
|Фрайбург
|8
|4
|1
|3
|9-14
|13
|
9
|Вольфсбург
|9
|4
|0
|5
|13-14
|12
|
10
|Аугсбург
|9
|3
|2
|4
|18-21
|11
|
11
|Боруссия М
|9
|2
|3
|4
|16-20
|9
|
12
|Вердер
|9
|3
|0
|6
|14-18
|9
|
13
|Хайденхайм
|9
|2
|1
|6
|13-22
|7
|
14
|Дармштадт
|9
|2
|1
|6
|13-30
|7
|
15
|Унион Б
|9
|2
|0
|7
|11-19
|6
|
16
|Бохум
|9
|0
|5
|4
|8-23
|5
|
17
|Кельн
|9
|1
|1
|7
|7-21
|4
|
18
|Майнц
|9
|0
|3
|6
|9-24
|3
|27.10
|21:30
|
Бохум – Майнц
|2 : 2
|28.10
|16:30
|
Аугсбург – Вольфсбург
|3 : 2
|28.10
|16:30
|
Боруссия М – Хайденхайм
|2 : 1
|28.10
|16:30
|
Бавария – Дармштадт
|8 : 0
|28.10
|16:30
|
Штутгарт – Хоффенхайм
|2 : 3
|28.10
|16:30
|
Вердер – Унион Б
|2 : 0
|28.10
|19:30
|
РБ Лейпциг – Кельн
|6 : 0
|29.10
|17:30
|
Айнтрахт Ф – Боруссия Д
|3 : 3
|29.10
|19:30
|
Байер – Фрайбург
|- : -
|Г
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|14
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|12
|
|
Йонас Винн
Вольфсбург
|8
|П
|
|
Хави Симонс
РБ Лейпциг
|6
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|5
|
|
Крис Фюрих
Штутгарт
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|8
|2
|2
|
|
Куадио Коне
Боруссия М
|3
|1
|1
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|4
|1
|1