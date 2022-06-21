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Сегодня, 19:11

Мане прибыл на медосмотр на базу «Баварии»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане прибыл на медосмотр на базу «Баварии». Ранее он прошел первую часть осмотра в медицинской клинике в Мюнхене", информирует журналист Флориан Плеттенберг.

Прежде сообщалось, что стороны уже согласовали все условия сделки. Сумма сделки составит 32 миллиона евро без учета бонусов. Максимально возможная выручка «Ливерпуля» — 41 миллион.

Официальная презентация футболиста намечена на среду, 22 июня.

Мане выступает за красных с июля 2016 года. В сезоне-2021/22 форвард забил 23 гола и сделал 5 результативных передач в 51 матче за команду.

Садио Мане
ФК Бавария
ФК Ливерпуль
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