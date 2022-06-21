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Салихамиджич — о Мане: «Счастливы и горды, что смогли привезти в Мюнхен такого великого игрока и мировую звезду»

Спортивный директор «Баварии» назвал Мане «мировой звездой»
Иван Шитик
Корреспондент
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Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал скорый переход в команду нападающего «Ливерпуля» Садио Мане.

«Первый день прошел хорошо. Садио чувствует себя комфортно, рядом его самые близкие друзья и агент. Мы счастливы и горды тем, что смогли привезти в Мюнхен такого великого игрока и мировую звезду», — цитирует Салихамиджича Sky Sport Germany.

Сумма сделки составит 32 миллиона евро без учета бонусов. Максимально возможная выручка «Ливерпуля» — 41 миллион.

Официальная презентация футболиста намечена на среду, 22 июня.

Садио Мане
ФК Бавария
ФК Ливерпуль
Хасан Салихамиджич
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Мане прибыл на медосмотр на базу «Баварии»
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