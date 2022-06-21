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Сегодня, 18:44

Марио Гетце подписал контракт с «Айнтрахтом»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Марио Гетце (справа).
Фото ФК «Айнтрахт».

Полузащитник Марио Гетце вернулся в Германию. Он подписал контракт с «Айнтрахтом», сообщает сайт клуба.

30-летний хавбек заключил соглашение до 2025 года.

Ранее Гетце выступал за ПСВ. По данным немецких СМИ, «Айнтрахт» выкупил права на игрока за 4 миллиона евро.

В сезоне-2021/22 Гетце забил 12 голов и отдал 11 результативных передач в 52 матчах за ПСВ.

До переезда в Нидерланды хавбек выступал за дортмундскую «Боруссию» и «Баварию». Гетце является чемпионом мира в составе сборной Германии. Именно он стал автором решающего гола в финале ЧМ-2014.

Марио Гетце
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК ПСВ
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