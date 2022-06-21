Марио Гетце подписал контракт с «Айнтрахтом»
Полузащитник Марио Гетце вернулся в Германию. Он подписал контракт с «Айнтрахтом», сообщает сайт клуба.
30-летний хавбек заключил соглашение до 2025 года.
Ранее Гетце выступал за ПСВ. По данным немецких СМИ, «Айнтрахт» выкупил права на игрока за 4 миллиона евро.
В сезоне-2021/22 Гетце забил 12 голов и отдал 11 результативных передач в 52 матчах за ПСВ.
До переезда в Нидерланды хавбек выступал за дортмундскую «Боруссию» и «Баварию». Гетце является чемпионом мира в составе сборной Германии. Именно он стал автором решающего гола в финале ЧМ-2014.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Байер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Кельн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Герта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Шальке
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|5.08
|21:30
|
Айнтрахт Ф – Бавария
|- : -
|6.08
|00:00
|
Аугсбург – Фрайбург
|- : -
|6.08
|00:00
|
Боруссия М – Хоффенхайм
|- : -
|6.08
|00:00
|
Бохум – Майнц
|- : -
|6.08
|00:00
|
Боруссия Д – Байер
|- : -
|6.08
|00:00
|
Кельн – Шальке
|- : -
|6.08
|00:00
|
Штутгарт – РБ Лейпциг
|- : -
|6.08
|00:00
|
Унион Б – Герта
|- : -
|6.08
|00:00
|
Вольфсбург – Вердер
|- : -
Новости