Мане и Сане приняли участие в тренировке «Баварии», футболисты извинились перед одноклубниками за драку
Нападающие «Баварии» Садио Мане и Лерой Сане приняли совместное участие в тренировке с командой, сообщает Sky Sports Germany.
Сообщалось, что между футболистами произошла стычка после первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:3). Спор завершился тем, что сенегалец ударил по лицу форварда сборной Германии, оставив ссадину на губе. Игроков быстро разняли, после чего партнеры по команде вывели Сане из раздевалки.
По информации источника, оба футболиста принесли извинения команде за инцидент в Манчестере.
Сообщается, что сенегальца все еще могут оштрафовать из-за произошедшей ситуации.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|27
|17
|7
|3
|77-29
|58
|
2
|Боруссия Д
|27
|18
|2
|7
|59-36
|56
|
3
|Унион Б
|27
|15
|6
|6
|42-30
|51
|
4
|РБ Лейпциг
|27
|14
|6
|7
|50-33
|48
|
5
|Фрайбург
|27
|13
|8
|6
|39-36
|47
|
6
|Байер
|27
|13
|4
|10
|51-41
|43
|
7
|Айнтрахт Ф
|27
|11
|8
|8
|48-40
|41
|
8
|Майнц
|27
|11
|8
|8
|45-38
|41
|
9
|Вольфсбург
|27
|10
|9
|8
|46-36
|39
|
10
|Боруссия М
|27
|9
|8
|10
|42-44
|35
|
11
|Вердер
|27
|9
|5
|13
|42-52
|32
|
12
|Кельн
|27
|7
|10
|10
|36-45
|31
|
13
|Аугсбург
|27
|8
|5
|14
|35-50
|29
|
14
|Хоффенхайм
|27
|8
|4
|15
|37-46
|28
|
15
|Бохум
|27
|8
|2
|17
|30-60
|26
|
16
|Штутгарт
|27
|5
|8
|14
|32-47
|23
|
17
|Герта
|27
|5
|7
|15
|31-50
|22
|
18
|Шальке
|27
|4
|9
|14
|21-50
|21
|14.04
|21:30
|
Шальке – Герта
|- : -
|15.04
|16:30
|
Бавария – Хоффенхайм
|- : -
|15.04
|16:30
|
Кельн – Майнц
|- : -
|15.04
|16:30
|
РБ Лейпциг – Аугсбург
|- : -
|15.04
|16:30
|
Штутгарт – Боруссия Д
|- : -
|15.04
|19:30
|
Айнтрахт Ф – Боруссия М
|- : -
|16.04
|16:30
|
Вердер – Фрайбург
|- : -
|16.04
|18:30
|
Унион Б – Бохум
|- : -
|16.04
|20:30
|
Вольфсбург – Байер
|- : -
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|16
|
|
Маркус Тюрам
Боруссия М
|13
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|13
|П
|
|
Рафаэл Геррейру
Боруссия Д
|11
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|23
|1
|6
|
|
Эрмедин Демирович
Аугсбург
|24
|1
|5
|
|
Дайот Упамекано
Бавария
|24
|1
|5