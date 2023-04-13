Мане и Сане приняли участие в тренировке «Баварии», футболисты извинились перед одноклубниками за драку

Нападающие «Баварии» Садио Мане и Лерой Сане приняли совместное участие в тренировке с командой, сообщает Sky Sports Germany.

Сообщалось, что между футболистами произошла стычка после первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:3). Спор завершился тем, что сенегалец ударил по лицу форварда сборной Германии, оставив ссадину на губе. Игроков быстро разняли, после чего партнеры по команде вывели Сане из раздевалки.

По информации источника, оба футболиста принесли извинения команде за инцидент в Манчестере.

Сообщается, что сенегальца все еще могут оштрафовать из-за произошедшей ситуации.