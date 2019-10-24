«Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Атлетико» претендуют на Закарию

Полузащитник «Боруссии» из Менхенгладбаха Денис Закария входит в сферу интересов сразу нескольких крупных европейских клубов. На 22-летнего швейцарца претендуют «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Атлетико», утверждает As.

Немецкий клуб оценивает стоимость игрока примерно в 40 миллионов евро.

Закария является воспитанником «Серветта», а в Германии выступает с 2017 года. В текущем сезоне он провел 11 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

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