«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» интересуются Ольмо
16:32
Полузащитником «Лейпцига» Дани Ольмо интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», сообщает журналист Кристиан Фальк.
По информации источника, скауты «Манчестер Юнайтед» просматривали 23-летнего испанца на нескольких матчах.
Отмечается, что трансфер полузащитника в один из клубов Манчестера возможен, если интересующаяся им «Барселона» не сможет заплатить за него запрашиваемую немецким клубом сумму.
Ранее сообщалось, что каталонский клуб готов заплатить за Ольмо 70 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел два матча за «Лейпциг» в чемпионате Германии и не отметился результативными действиями.
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