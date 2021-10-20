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«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» интересуются Ольмо

16:32
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Полузащитником «Лейпцига» Дани Ольмо интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», сообщает журналист Кристиан Фальк.

По информации источника, скауты «Манчестер Юнайтед» просматривали 23-летнего испанца на нескольких матчах.

Отмечается, что трансфер полузащитника в один из клубов Манчестера возможен, если интересующаяся им «Барселона» не сможет заплатить за него запрашиваемую немецким клубом сумму.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб готов заплатить за Ольмо 70 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел два матча за «Лейпциг» в чемпионате Германии и не отметился результативными действиями.

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