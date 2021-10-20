«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» интересуются Ольмо

Полузащитником «Лейпцига» Дани Ольмо интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», сообщает журналист Кристиан Фальк.

По информации источника, скауты «Манчестер Юнайтед» просматривали 23-летнего испанца на нескольких матчах.

Отмечается, что трансфер полузащитника в один из клубов Манчестера возможен, если интересующаяся им «Барселона» не сможет заплатить за него запрашиваемую немецким клубом сумму.

TRUE? If Barca can"t pay him: @ManUtd and @ManCity are interested in @daniolmo7 of @RBLeipzig. Scouts of United watched Olmo at many matches pic.twitter.com/y2u7IE39vd — Christian Falk (@cfbayern) October 20, 2021

Ранее сообщалось, что каталонский клуб готов заплатить за Ольмо 70 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел два матча за «Лейпциг» в чемпионате Германии и не отметился результативными действиями.