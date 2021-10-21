Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Германия

Главный тренер «Баварии» Нагельсманн заразился коронавирусом

11:49
Юлиан Нагельсманн. Фото AFP
Юлиан Нагельсманн. Фото AFP
Теги:

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба мюнхенцев.

34-летний специалист сдал положительный тест на наличие инфекции. Нагельсманн вернется в Мюнхен из Лиссабона, где команда вчера провела матч в Лиге чемпионов, отдельным рейсом в сопровождении медицинских работников, после чего отправится на самоизоляцию.

Вчера, 20 октября, Нагельсманн не смог присутствовать на игре 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Бенфики» (4:0) из-за плохого самочувствия. Вместо него командой руководил его ассистент Дино Топмеллер.

Дополнительная информация:

https://fcbayern.com/de/news/2021/10/nagelsmann-positiv-auf-coronavirus-getestet

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
«Его удар — как автомат Калашникова. Я мог умереть». Итальянский диджей утверждает: его избил Макгрегор
Путин одобрил введение нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября
0
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 19 и 20 октября, 3-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Ювентус» и другие игры