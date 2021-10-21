Главный тренер «Баварии» Нагельсманн заразился коронавирусом

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба мюнхенцев.

34-летний специалист сдал положительный тест на наличие инфекции. Нагельсманн вернется в Мюнхен из Лиссабона, где команда вчера провела матч в Лиге чемпионов, отдельным рейсом в сопровождении медицинских работников, после чего отправится на самоизоляцию.

Julian Nagelsmann ist trotz vollst?ndigen Impfschutzes positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er wird getrennt von der Mannschaft mit einem Ambulanzflieger nach M?nchen zur?ckkehren und sich dort in h?usliche Isolation begeben. — FC Bayern M?nchen (@FCBayern) October 21, 2021

Вчера, 20 октября, Нагельсманн не смог присутствовать на игре 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Бенфики» (4:0) из-за плохого самочувствия. Вместо него командой руководил его ассистент Дино Топмеллер.