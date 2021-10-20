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Bild: Тедеско отказался возглавить «Герту»

10:30
Доменико Тедеско. Фото AFP
Доменико Тедеско. Фото AFP
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Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско отказался возглавить «Герту», сообщает Bild.

По информации источника, спортивный директор берлинского клуба Фреди Бобич встретился с 36-летним немецким специалистом в Берлине и обсудил с ним возможность сотрудничества. Сообщается, что Тедеско отклонил предложение.

Тедеско покинул «Спартак» по окончании сезона-2020/21 в связи с истечением срока контракта, после его ухода команду возглавил португальский тренер Руй Витория.

«Герта» занимает 12-е место в чемпионате Германии с 9 очками в 8 матчах. Нынешним главным тренером команды является Паль Дардай.

Дополнительная информация:

https://www.bild.de/bild-plus/sport/fussball/fussball/hertha-bsc-fredi-bobic-traf-sich-mit-diesem-ex-bundesliga-trainer-78002990,view=conversionToLogin.bild.html

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Иван Торопцев все материалы автора

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