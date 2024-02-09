Лопетеги может сменить Хаби Алонсо в «Байере»

Леверкузенский «Байер» заинтересован в приглашении Хулена Лопетеги в качестве главного тренера со следующего сезона.

По информации Relevo, немецкий клуб рассматривает испанского специалиста на замену Хаби Алонсо, которого хочет заполучить «Ливерпуль». Однако пока «Байер» не получил ответа от Лопетеги.

«Байер» после 20 туров лидирует в турнирной таблице бундеслиги, набрав 52 очка.

Ранее сообщалось, что Лопетеги, у которого сейчас нет команды, отказался от большой заработной платы в Саудовской Аравии.