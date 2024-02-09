Лопетеги может сменить Хаби Алонсо в «Байере»
Леверкузенский «Байер» заинтересован в приглашении Хулена Лопетеги в качестве главного тренера со следующего сезона.
По информации Relevo, немецкий клуб рассматривает испанского специалиста на замену Хаби Алонсо, которого хочет заполучить «Ливерпуль». Однако пока «Байер» не получил ответа от Лопетеги.
«Байер» после 20 туров лидирует в турнирной таблице бундеслиги, набрав 52 очка.
Ранее сообщалось, что Лопетеги, у которого сейчас нет команды, отказался от большой заработной платы в Саудовской Аравии.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|21
|17
|4
|0
|55-14
|55
|
2
|Бавария
|21
|16
|2
|3
|59-22
|50
|
3
|Штутгарт
|21
|14
|1
|6
|49-27
|43
|
4
|Боруссия Д
|21
|11
|7
|3
|43-26
|40
|
5
|РБ Лейпциг
|21
|11
|4
|6
|46-28
|37
|
6
|Айнтрахт Ф
|21
|8
|8
|5
|31-25
|32
|
7
|Фрайбург
|21
|8
|4
|9
|26-37
|28
|
8
|Хоффенхайм
|21
|7
|6
|8
|38-40
|27
|
9
|Хайденхайм
|21
|7
|6
|8
|30-36
|27
|
10
|Вердер
|21
|7
|5
|9
|30-34
|26
|
11
|Аугсбург
|21
|5
|8
|8
|31-39
|23
|
12
|Вольфсбург
|21
|6
|5
|10
|25-33
|23
|
13
|Боруссия М
|21
|5
|7
|9
|36-41
|22
|
14
|Бохум
|21
|4
|10
|7
|23-39
|22
|
15
|Унион Б
|21
|6
|3
|12
|20-35
|21
|
16
|Кельн
|21
|3
|7
|11
|15-35
|16
|
17
|Майнц
|21
|1
|9
|11
|16-35
|12
|
18
|Дармштадт
|21
|2
|6
|13
|22-49
|12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|9.02
|22:30
|
Боруссия Д – Фрайбург
|3 : 0
|10.02
|17:30
|
Аугсбург – РБ Лейпциг
|2 : 2
|10.02
|17:30
|
Боруссия М – Дармштадт
|0 : 0
|10.02
|17:30
|
Айнтрахт Ф – Бохум
|1 : 1
|10.02
|17:30
|
Унион Б – Вольфсбург
|1 : 0
|10.02
|17:30
|
Вердер – Хайденхайм
|1 : 2
|10.02
|20:30
|
Байер – Бавария
|3 : 0
|11.02
|17:30
|
Штутгарт – Майнц
|3 : 1
|11.02
|19:30
|
Хоффенхайм – Кельн
|1 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|24
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|17
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|15
|П
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|9
|
|
Алехандро Гримальдо
Байер
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|18
|2
|5
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|17
|1
|2
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|16
|1
|5
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