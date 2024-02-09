Клозе: «Если бы у меня было хотя бы 5 процентов от техники удара Кейна, я бы забил 30 голов на ЧМ»
Экс-нападающий сборной Германии Мирослав Клозе назвал сильные качества форварда «Баварии» Гарри Кейна.
«Что меня больше всего впечатляет, так это техника удара Кейна. Если бы у меня было хотя бы 5 процентов от этого, я бы, наверное, забил 30 голов на чемпионатах мира. Точно так же, как теннисист во время подачи: то, что теннисист делает запястьем, Гарри делает ступней и лодыжкой», — цитирует Bild Клозе.
45-летний Клозе завершил карьеру в 2016 году. Он является рекордсменом чемпионатов мира по забитым голам — 16.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|21
|17
|4
|0
|55-14
|55
|
2
|Бавария
|21
|16
|2
|3
|59-22
|50
|
3
|Штутгарт
|21
|14
|1
|6
|49-27
|43
|
4
|Боруссия Д
|21
|11
|7
|3
|43-26
|40
|
5
|РБ Лейпциг
|21
|11
|4
|6
|46-28
|37
|
6
|Айнтрахт Ф
|21
|8
|8
|5
|31-25
|32
|
7
|Фрайбург
|21
|8
|4
|9
|26-37
|28
|
8
|Хоффенхайм
|21
|7
|6
|8
|38-40
|27
|
9
|Хайденхайм
|21
|7
|6
|8
|30-36
|27
|
10
|Вердер
|21
|7
|5
|9
|30-34
|26
|
11
|Аугсбург
|21
|5
|8
|8
|31-39
|23
|
12
|Вольфсбург
|21
|6
|5
|10
|25-33
|23
|
13
|Боруссия М
|21
|5
|7
|9
|36-41
|22
|
14
|Бохум
|21
|4
|10
|7
|23-39
|22
|
15
|Унион Б
|21
|6
|3
|12
|20-35
|21
|
16
|Кельн
|21
|3
|7
|11
|15-35
|16
|
17
|Майнц
|21
|1
|9
|11
|16-35
|12
|
18
|Дармштадт
|21
|2
|6
|13
|22-49
|12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|9.02
|22:30
|
Боруссия Д – Фрайбург
|3 : 0
|10.02
|17:30
|
Аугсбург – РБ Лейпциг
|2 : 2
|10.02
|17:30
|
Боруссия М – Дармштадт
|0 : 0
|10.02
|17:30
|
Айнтрахт Ф – Бохум
|1 : 1
|10.02
|17:30
|
Унион Б – Вольфсбург
|1 : 0
|10.02
|17:30
|
Вердер – Хайденхайм
|1 : 2
|10.02
|20:30
|
Байер – Бавария
|3 : 0
|11.02
|17:30
|
Штутгарт – Майнц
|3 : 1
|11.02
|19:30
|
Хоффенхайм – Кельн
|1 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|24
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|17
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|15
|П
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|9
|
|
Алехандро Гримальдо
Байер
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|18
|2
|5
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|17
|1
|2
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|16
|1
|5
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