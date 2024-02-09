Клозе: «Если бы у меня было хотя бы 5 процентов от техники удара Кейна, я бы забил 30 голов на ЧМ»

Экс-нападающий сборной Германии Мирослав Клозе назвал сильные качества форварда «Баварии» Гарри Кейна.

«Что меня больше всего впечатляет, так это техника удара Кейна. Если бы у меня было хотя бы 5 процентов от этого, я бы, наверное, забил 30 голов на чемпионатах мира. Точно так же, как теннисист во время подачи: то, что теннисист делает запястьем, Гарри делает ступней и лодыжкой», — цитирует Bild Клозе.

45-летний Клозе завершил карьеру в 2016 году. Он является рекордсменом чемпионатов мира по забитым голам — 16.