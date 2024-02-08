В «Баварии» надеются на участие Нойера в матче с «Байером»

«Бавария» надеется, что основной голкипер Мануэль Нойер успеет восстановиться после травмы колена до матча с «Байером» в 21-м туре чемпионата Германии, сообщает Bild.

По данным источника, 8 февраля футболист тренировался по индивидуальной программе, однако тренерский штаб планирует вернуть игрока к занятиям с командой завтра, 9 февраля.

В декабре 2022 года Нойер получил перелом ноги во время катания на лыжах в зимнем отпуске. В октябре прошлого года 37-летний голкипер вышел на поле впервые за 10 месяцев.

В текущем сезоне Нойер провел 12 матчей во всех турнирах, пропустил 11 мячей и 7 раз отыграл на ноль.

Матч «Байер» — «Бавария» состоится 10 февраля. Начало — в 20.30 мск.