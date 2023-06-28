Мане впервые высказался об ударе Сане по лицу: «Решать проблемы нужно, но не таким образом»

Форвард «Баварии» Садьо Мане впервые прокомментировал инцидент с одноклубником Лероем Сане.

Мане ударил по лицу Сане после матча 1/4 финала финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:3).

«Такое может случиться и это произошло. Мы смогли решить эту маленькую проблему.

Решать проблемы – это хорошо, но, возможно, не таким образом. Теперь все позади. Мы постараемся бороться вместе, чтобы помочь клубу достичь своих целей в следующем сезоне.

Сезон был сложным и это не стало сюрпризом для меня, я ожидал, что все будет немного сложнее. Это нормально», – цитирует игрока Daily Mail.

После стычки «Бавария» оштрафовала Мане на 500 тысяч евро. Позже Сане попросил руководство клуба не разрывать контракт с сенегальцем.