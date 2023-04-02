«Ливерпуль» готов побороться с «Арсеналом» за полузащитника «Айнтрахта» Линдстрема

Хавбек «Айнтрахта» Йеспер Линдстрем попал в сферу интересов «Ливерпуля», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Ранее сообщалось, что 23-летним датчанином интересуется «Арсенал». По информации источника, оба клуба уже связались с «Айнтрахтом» на предмет возможного перехода. Ожидается, что его трансфер может обойтись в 35-50 миллионов евро.

Линдстрем выступает за «Айнтрахт» с лета 2021 года. В текущем сезоне полузащитник провел 31 матч за клуб во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.