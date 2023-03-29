«Арсенал» может подписать полузащитника «Айнтрахта» Линдстрема

Полузащитник франкфуртского «Айнтрахта» Йеспер Линдстрем планирует покинуть немецкий клуб в летнее трансферное окно, сообщает Sport1.de.

По информации источника, в борьбу за датского полузащитника уже вступили около четырех крупных клубов, которым была обозначена сумма в 30 миллионов евро для осуществления перехода. Известно об интересе лондонского «Арсенала», находящегося в поисках игрока на данную позицию. Также за Линдстремом наблюдает и другой клуб АПЛ — «Брентфорд», в составе которого уже находятся пять датчан.

В сезоне 2022/23 Линдстрем принял участие в 31 игре во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 4 результативные передачи. В данный момент 23-летний полузащитник восстанавливается от травмы.

Он перешел в немецкий клуб из датского «Брондбю» в июле 2021 года. Контракт футболиста клубом бундеслиги заканчивается летом 2026 года.