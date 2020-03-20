«Лейпциг» вернулся к тренировкам после пятидневного перерыва, сообщает Kicker. При этом игроки разделены на три группы, которые занимаются на трех разных полях, физический контакт во время тренировок запрещен, также каждый футболист отдельно обедает. Эти меры приняты для ограничения возможности распространения коронавируса.

Чемпионат Германии был приостановлен, как и большинство других соревнований в Европе. На сегодняшний день в Германии зарегистрировано 11 тысяч случаев заболеваний коронавирусом, 20 человек умерли.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется