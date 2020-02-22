«Лейпциг» разгромил «Шальке» и вернулся на второе место

«Лейпциг» в матче 23-го тура чемпионата Германии в гостях разгромил «Шальке» со счетом 5:0.

«Лейпциг» вернулся на второе место в таблице. «Шальке» — шестой.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

23-й тур

«Шальке» — «Лейпциг» — 0:5 (0:1)

Голы: Забитцер, 1 (0:1). Вернер, 61 (0:2). Хальстенберг, 67 (0:3). Анхелиньо, 80 (0:4). Форсберг, 89 (0:5).

«Шальке»: Нюбель, Очипка, Настасич, Кенни, Озан Кабак, Маскарель, Раман, Сердар (Грегорич, 70), Харит, Маккенни (Шепф, 55), Матондо (Кутуджу, 46).

«Лейпциг»: Гулачи, Хальстенберг, Клостерманн, Упамекано, Мукьеле, Анхелиньо, Забитцер, Лаймер (Айдара, 65), Нкунку, Шик (Поульсен, 54), Вернер (Форсберг, 75).

Предупреждения: Раман, 3. Лаймер, 5. Харит, 43. Вернер, 57. Упамекано, 78.

Судья: Штегеманн (Германия).

22 февраля. Гельзенкирхен. Стадион «Фельтинс-Арена».