«Лейпциг» потерял очки с «Фрайбургом», «Герта» разгромила «Хоффенхайм»

Состоялись первые матчи немецкой бундеслиги после возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса. «Лейпциг» и «Фрайбург» сыграли вничью — 1:1. «Лейпциг» остался на третьем месте, его отставание от «Баварии» составляет 4 очка, от дортмундской «Боруссии» — на 3. У мюнхенского клуба игра в запасе.

В еще одной встрече «Герта» разгромила «Хоффенхайм» — 3:0.

«Вольфсбург» на последних минутах вырвал победу у «Аугсбурга» — 2:1, а «Фортуна» и «Падерборн» завершили встречу нулевой ничьей.

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Бундеслига

26-й тур

«Аугсбург» — «Вольфсбург» — 1:2 (0:1)

Голы: Штеффен, 43 (0:1). Едвай, 54 (1:1). Гинчек, 90+1 (1:2).

«Аугсбург»: Луте, Сухи (Удуокхай, 65), Фрамбергер, Едвай, Макс, Байер, Хедира, Левен (Саренрен-Базе, 87), Варгас (Йагу Амарал, 79), Нидерлехнер, Рихтер (Кордова, 87).

«Вольфсбург»: Кастелс, Брукс, Мбабу, Паулу Отавиу (Руссийон, 88), Понграчич, Мехмеди, Арнольд, Штеффен, Шлагер, Брекало (Гинчек, 61), Жуан Виктор (Клаус, 74).

Предупреждения: Сухи, 39. Паулу Отавиу, 53. Арнольд, 73. Руссийон, 90.

Судья: Цвайер.

16 мая. Аугсбург. Стадион «ВВК Арена».

«Лейпциг» — «Фрайбург» — 1:1 (0:1)

Голы: Гульде, 34 (0:1). Поульсен, 77 (1:1).

«Лейпциг»: Гулачи, Хальстенберг, Клостерманн, Мукьеле (Лукман, 46), Анхелиньо, Кампль, Лаймер, Нкунку (Шик, 81), Адамс (Забитцер, 69), Поульсен, Вернер.

«Фрайбург»: Шволов, Гульде, Хайнц, Гюнтер, Линхарт, Кох, Хефлер, Шмид (Шлоттербек, 90), Грифо (Хаберер, 68), Шоллои (Хелер, 61), Петерсен (Вальдшмидт, 68).

Предупреждение: Шоллои, 24.

Судья: Штилер.

16 мая. Лейпциг. Стадион «Ред Булл Арена».

«Фортуна» — «Падерборн» — 0:0

«Фортуна»: Кастенмайер, Зуттнер (Хеннингс, 61), Циммерманн, Гиссельманн, Хоффманн, Каан Айхан, Бериша (Боджек, 69), Штегер, Томми, Соботтка (Моралес, 69), Кенан Караман (Скрцибски, 79).

«Падерборн»: Цингерле, Хюнемайер, Дрэгер, Коллинз, Шонлау, Гьясула (Риттер, 46), Антви-Аджей (Эванс, 88), Ястржембски (Хольтманн, 63), Прегер (Сабири, 73), Василиадис, Србени (Цолински, 73).

Предупреждения: Каан Айхан, 24. Гьясула, 31. Кенан Караман, 48. Хюнемайер, 90.

Судья: Хартманн.

16 мая. Дюссельдорф. Стадион «Меркур Шпиль-Арена».

«Хоффенхайм» — «Герта» — 0:3 (0:0)

Голы: Акпогума, 58 — в свои ворота (0:1). Ибишевич, 60 (0:2). Кунья, 74 (0:3).

«Хоффенхайм»: Бауманн, Акпогума, Хюбнер, Пош, Руди (Гайгер, 66), Кадержабек, Цубер (Брун Ларсен, 66), Гриллич, Баумгартнер (Элмкис, 90), Сков, Бебу (Байер, 46).

«Герта»: Ярстейн, Пекарик, Боята, Платтенхардт, Миттельштедт (Дилросюн, 90+1), Торунарига, Шельбред (Аскасибар, 87), Груич, Ибишевич (Майер, 79), Лукебакио (Пентек, 79), Кунья (Нганкам, 79).

Предупреждения: Пекарик, 11. Боята, 29. Груич, 40. Баумгартнер, 48. Гайгер, 83.

Судья: Данкерт.

16 мая. Зинсхайм. Стадион «ПреЗеро Арена».