Кубок Германии стал первым крупным трофеем для «Лейпцига»

«Лейпциг», обыграв «Фрайбург» (1:1 по пен. 4:2.) в финале Кубка Германии, завоевал первый крупный трофей в своей истории.

Клуб, основанный в 2009 году, дважды становился вторым в чемпионате Германии, два раза доходил до финала Кубка Германии, а также играл в полуфинале Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Единственными трофеями для «Лейпцига» были победы в региональной лиге и Кубке Саксонии.

Напомним, что команду возглавляет экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско. Он возглавил команду зимой. В чемпионате Германии «Лейпциг» занял четвертое место, которое гарантирует Лигу чемпионов на следующий сезон.