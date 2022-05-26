Патрик Шик продлил контракт с «Байером»

Нападающий Патрик Шик продлил контракт с «Байером», сообщает пресс-служба клуба.

Новый контракт рассчитан до лета 2027 года. Предыдущее соглашение действовало до конца сезона-2024/25.

В прошедшем сезоне 26-летний Шик сыграл за команду в 31 матче во всех турнирах, забил 24 гола и отдал 5 результативных передач.