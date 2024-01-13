«Байер» обыграл «Аугсбург» благодаря голу Паласиоса в компенсированное время
«Байер» на выезде одержал победу над «Аугсбургом» в матче 17-го тура немецкой бундеслиги — 1:0.
Единственный гол на 90+4-й минуте забил Эсекиэль Паласиос.
«Байер» (45 очков) продолжает лидировать в бундеслиге. «Аугсбург» (18) занимает 11-е место в турнирной таблице.
В параллельных матчах «Фрайбург» сыграл вничью с «Унионом» (0:0), а «Кельн» поделил очки с «Хайденхаймом» (1:1).
Источник: Таблица бундеслиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|17
|14
|3
|0
|47-12
|45
|
2
|Бавария
|16
|13
|2
|1
|52-15
|41
|
3
|Штутгарт
|16
|11
|1
|4
|37-19
|34
|
4
|РБ Лейпциг
|17
|10
|3
|4
|38-18
|33
|
5
|Айнтрахт Ф
|17
|7
|6
|4
|27-20
|27
|
6
|Боруссия Д
|16
|7
|6
|3
|30-25
|27
|
7
|Хоффенхайм
|17
|7
|3
|7
|32-33
|24
|
8
|Фрайбург
|16
|7
|3
|6
|21-26
|24
|
9
|Хайденхайм
|17
|6
|3
|8
|26-33
|21
|
10
|Вольфсбург
|17
|6
|2
|9
|21-28
|20
|
11
|Аугсбург
|17
|4
|6
|7
|24-32
|18
|
12
|Боруссия М
|16
|4
|5
|7
|31-35
|17
|
13
|Вердер
|16
|4
|4
|8
|23-30
|16
|
14
|Бохум
|16
|3
|7
|6
|18-33
|16
|
15
|Унион Б
|15
|4
|1
|10
|17-31
|13
|
16
|Майнц
|17
|1
|8
|8
|14-29
|11
|
17
|Кельн
|17
|2
|5
|10
|11-29
|11
|
18
|Дармштадт
|16
|2
|4
|10
|20-41
|10
Результаты / календарь
1 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|12.01
|22:30
|
Бавария – Хоффенхайм
|3 : 0
|13.01
|17:30
|
Аугсбург – Байер
|0 : 1
|13.01
|17:30
|
Кельн – Хайденхайм
|1 : 1
|13.01
|17:30
|
Фрайбург – Унион Б
|- : -
|13.01
|17:30
|
Майнц – Вольфсбург
|1 : 1
|13.01
|17:30
|
РБ Лейпциг – Айнтрахт Ф
|0 : 1
|13.01
|20:30
|
Дармштадт – Боруссия Д
|- : -
|14.01
|17:30
|
Бохум – Вердер
|- : -
|14.01
|19:30
|
Боруссия М – Штутгарт
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|22
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|17
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|11
|П
|
|
Лерой Сане
Бавария
|10
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|8
|
|
Виктор Бонифас
Байер
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|13
|2
|2
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|14
|1
|1
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|12
|1
|5
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