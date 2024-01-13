«Байер» обыграл «Аугсбург» благодаря голу Паласиоса в компенсированное время

«Байер» на выезде одержал победу над «Аугсбургом» в матче 17-го тура немецкой бундеслиги — 1:0.

Единственный гол на 90+4-й минуте забил Эсекиэль Паласиос.

«Байер» (45 очков) продолжает лидировать в бундеслиге. «Аугсбург» (18) занимает 11-е место в турнирной таблице.

В параллельных матчах «Фрайбург» сыграл вничью с «Унионом» (0:0), а «Кельн» поделил очки с «Хайденхаймом» (1:1).