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Левандовски выступил с заявлением по итогам вручения «Золотого мяча»

10:24
Роберт Левандовски. Фото Twitter
Роберт Левандовски. Фото Twitter
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Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски выступил с заявлением по итогам вручения «Золотого мяча» за 2021 год.

«Поздравляю Лионеля Месси и Алексию Путельяс, которые стали обладателями «Золотого мяча»! — написал Левандовски в Twitter. — Поздравляю всех номинированных футболистов! Я получил награду «Нападающий года». Ни один футболист не может завоевать престижную индивидуальную награду без сильнейшей команды и преданных болельщиков за спиной. Спасибо всем за вашу поддержку!»

Обладателем «Золотого мяча» в 2021 году стал нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси. Для 34-летнего аргентинца это награда стала седьмой в карьере. 33-летний Левандовски занял второе место в голосовании.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/lewy_official/status/1465432506602295299

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Карен Саркисян все материалы автора

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