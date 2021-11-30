Салихамиджич: «Поздравляем Месси с «Золотым мячом», но были бы рады, если бы награду получил Левандовски»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич поздравил нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси с получением «Золотого мяча».

«Поздравляем Месси с «Золотым мячом», но были бы рады, если бы награду получил Левандовски, — приводит слова Салихамиджича Bayern & Germany. — Гордимся, что такой выдающийся игрок выступает в «Баварии». Левандовского справедливо назвали лучшим форвардом года. Роберт — пример профессионала. Он всегда ставит себе новые цели, и поэтому является одним из лучших футболистов мира».

34-летний Месси получил «Золотой мяч» в седьмой раз. У 33-летнего Левандовски пока нет ни одной награды, несмотря на то что он считался фаворитом в 2020 году, когда France Football решил не вручать «Золотой мяч» из-за пандемии коронавируса.