Жена Роберта Левандовски: «Моя любовь, для меня ты лучший! Я всегда горжусь тобой!»
Жена Левандовски отреагировала на второе место футболиста в голосовании за «Золотой мяч»
12:34
Жена нападающего «Баварии» и сборной Польши Роберта Левандовски Анна в Instagram поддержала мужа после вручения «Золотого мяча». Футболист занял второе место, награду забрал форвард «ПСЖ» Лионель Месси.
«Моя любовь, для меня ты лучший! Я всегда горжусь тобой! Я бесконечно люблю тебя!» — написала Анна.
Ранее Роберт Левандовски выступил с заявлением по итогам вручения «Золотого мяча» за 2021 год.
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