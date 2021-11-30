Жена Роберта Левандовски: «Моя любовь, для меня ты лучший! Я всегда горжусь тобой!»

Жена нападающего «Баварии» и сборной Польши Роберта Левандовски Анна в Instagram поддержала мужа после вручения «Золотого мяча». Футболист занял второе место, награду забрал форвард «ПСЖ» Лионель Месси.

«Моя любовь, для меня ты лучший! Я всегда горжусь тобой! Я бесконечно люблю тебя!» — написала Анна.

Ранее Роберт Левандовски выступил с заявлением по итогам вручения «Золотого мяча» за 2021 год.