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Жена Роберта Левандовски: «Моя любовь, для меня ты лучший! Я всегда горжусь тобой!»

Жена Левандовски отреагировала на второе место футболиста в голосовании за «Золотой мяч»
12:34
Роберт Левандовски с женой Анной. Фото Instagram
Роберт Левандовски с женой Анной. Фото Instagram
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Жена нападающего «Баварии» и сборной Польши Роберта Левандовски Анна в Instagram поддержала мужа после вручения «Золотого мяча». Футболист занял второе место, награду забрал форвард «ПСЖ» Лионель Месси.

«Моя любовь, для меня ты лучший! Я всегда горжусь тобой! Я бесконечно люблю тебя!» — написала Анна.

Ранее Роберт Левандовски выступил с заявлением по итогам вручения «Золотого мяча» за 2021 год.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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