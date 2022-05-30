Левандовски: «Надеюсь, «Бавария» не будет чинить мне препятствий»

Левандовски выразил надежду, что «Бавария» согласиться отпустить его в другую команду этим летом

Нападающий «Баварии» Левандовски выразил надежду, что клуб согласиться отпустить его в другую команду этим летом.

«Мой контракт с командой рассчитан до 2023 года. Надеюсь, клуб не будет чинить мне препятствий. Возможно, смогу сообщить новую информацию после матчей сборных», — цитирует поляка Bild.

Ранее 33-летний Левандовски заявил, что намерен покинуть клуб из Мюнхена.

В сезоне-2021/22 Левандовски забил 50 мячей и отдал 7 результативных передач в 47 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Его контракт с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.