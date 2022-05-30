Кан: «Левандовски должен понимать, что если речь идет об уважении, то его должны проявлять обе стороны»

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан отреагировал на заявление нападающего Роберта Левандовски, который сообщил, что намерен покинуть клуб их Мюнхена.

«Не могу сказать, почему Роберт выбрал такой стиль общения в данной ситуации. Такие публичные заявления не приводят ни к чему путному.

Роберт должен понимать, что если речь идет об уважении, то его должны проявлять обе стороны», — цитирует Кана Sport1.

Ранее 33-летний Левандовски заявил, что намерен покинуть клуб из Мюнхена.

В сезоне-2021/22 Левандовски забил 50 мячей и отдал 7 результативных передач в 47 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Его контракт с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.