Левандовски рассказал, почему решил перейти в «Баварию» из дортмундской «Боруссии» в 2014 году

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски рассказал о причинах перехода в мюнхенский клуб из дортмундской «Боруссии» почти 8 лет подряд.

«Я хотел играть за «Баварию», чтобы играть на высоком уровне и завоевывать самые важные трофеи. Когда я узнал об интересе клуба, я понял, что хочу именно туда. Это была ступенька вверх по лестнице. Я понял, что мне нужно показывать еще больше.

С первого дня в «Баварии» я понял, что с такими футболистами в одной команде я смогу прибавлять каждый день. Через два-три месяца уже почувствовал, что стал лучше, как игрок", — рассказал Левандовски в интервью пресс-службе УЕФА.

33-летний поляк перешел из «Боруссии» в «Баварию» летом 2014 года на правах свободного агента. За это время он провел 238 матчей за команду, забив 226 голов.