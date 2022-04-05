Левандовски рассказал, почему решил перейти в «Баварию» из дортмундской «Боруссии» в 2014 году
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски рассказал о причинах перехода в мюнхенский клуб из дортмундской «Боруссии» почти 8 лет подряд.
«Я хотел играть за «Баварию», чтобы играть на высоком уровне и завоевывать самые важные трофеи. Когда я узнал об интересе клуба, я понял, что хочу именно туда. Это была ступенька вверх по лестнице. Я понял, что мне нужно показывать еще больше.
С первого дня в «Баварии» я понял, что с такими футболистами в одной команде я смогу прибавлять каждый день. Через два-три месяца уже почувствовал, что стал лучше, как игрок", — рассказал Левандовски в интервью пресс-службе УЕФА.
33-летний поляк перешел из «Боруссии» в «Баварию» летом 2014 года на правах свободного агента. За это время он провел 238 матчей за команду, забив 226 голов.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|28
|21
|3
|4
|85-29
|66
|
2
|РБ Лейпциг
|28
|14
|6
|8
|61-31
|48
|
3
|Байер
|28
|15
|6
|7
|68-42
|51
|
4
|Боруссия Д
|28
|18
|3
|7
|68-42
|57
|
5
|Фрайбург
|28
|12
|9
|7
|44-33
|45
|
6
|Майнц
|27
|11
|5
|11
|40-31
|38
|
7
|Хоффенхайм
|28
|13
|5
|10
|50-42
|44
|
8
|Айнтрахт Ф
|28
|10
|9
|9
|39-38
|39
|
9
|Кельн
|28
|10
|10
|8
|38-41
|40
|
10
|Унион Б
|28
|11
|8
|9
|34-38
|41
|
11
|Бохум
|28
|10
|5
|13
|30-40
|35
|
12
|Аугсбург
|27
|7
|8
|12
|32-44
|29
|
13
|Боруссия М
|28
|9
|7
|12
|39-52
|34
|
14
|Штутгарт
|28
|6
|9
|13
|36-51
|27
|
15
|Вольфсбург
|28
|9
|4
|15
|29-45
|31
|
16
|Арминия
|28
|5
|11
|12
|23-39
|26
|
17
|Герта
|28
|7
|5
|16
|30-62
|26
|
18
|Гр. Фюрт
|28
|3
|7
|18
|24-70
|16
|12.03
|17:30
|
Унион Б – Штутгарт
|1 : 1
|12.03
|17:30
|
Фрайбург – Вольфсбург
|3 : 2
|12.03
|17:30
|
Хоффенхайм – Бавария
|1 : 1
|12.03
|20:30
|
Боруссия М – Герта
|2 : 0
|13.03
|17:30
|
Байер – Кельн
|0 : 1
|13.03
|19:30
|
Айнтрахт Ф – Бохум
|2 : 1
|13.03
|19:30
|
Боруссия Д – Арминия
|1 : 0
|13.03
|21:30
|
Гр. Фюрт – РБ Лейпциг
|1 : 6
|6.04
|19:30
|
Аугсбург – Майнц
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|31
|
|
Патрик Шик
Байер
|20
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|16
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Флориан Вирц
Байер
|10
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|24
|2
|3
|
|
Вальдемар Антон
Штутгарт
|24
|1
|6
|
|
Александр Хак
Майнц
|22
|1
|5