Нагельсманн высказался об апелляции «Фрайбурга» на результат матча с «Баварией»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал решение «Фрайбурга» подать апелляцию на результат матча 28-го тура чемпионата Германии (4:1), когда на поле находились сразу 12 игроков мюнхенцев.

«Не могу понять, почему они это делают. Лично я не стал бы подавать апелляцию. «Фрайбург» не мог забить два мяча за эти 18 секунд», — цитирует Нагельсмана L'Equipe.

12 игроков на поле оказались в результате двойной замены «Баварии». Кингсли Коман не понял, что его хотят заменить, так как загорелся не его номер (табло показало 29-й вместо 11-го).

После 28 туров бундеслиги «Бавария» идет на первом месте, имея 66 очков. «Фрайбург» занимает пятое место с 45 очками.