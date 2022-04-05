«Бавария» провела переговоры с агентом Гравенберха и Мазрауи

«Бавария» заинтересована в приобретении игроков «Аякса» Райана Гравенберха и Нуссаира Мазрауи.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter, в течение нескольких недель немецкий клуб работал с агентом игроков Мино Райолой. Переговоры все еще продолжаются.

Также, по информации источника, Мазрауи может перейти в «Барселону», которая ждет от него окончательного ответа.

В текущем сезоне на счету 19-летнего Гравенберха 38 матчей за «Аякс» во всех турнирах, в которых он забил два гола и отдал шесть результативных передач. Контракт полузащитника рассчитан до 30 июня 2023 года.

24-летний Мазрауи сыграл за голландский клуб 32 матча, забил пять голов и отдал две голевые передачи. Соглашение защитника с «Аяксом» истекает летом 2022 года.