Левандовски повторил рекорд Герда Мюллера по голам за год в бундеслиге
14 декабря, 23:53
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски в матче 16-го тура чемпионата Германии против «Штутгарта» сделал дубль.
Таким образом, он повторил рекорд легендарного Герда Мюллера по количеству мячей, забитых за один календарный год в чемпионате Германии. Теперь в активе Левандовски 42 гола.
Мюллер установил данное достижение в 1972 году.
Отметим, что до конца нынешнего года «Баварии» предстоит провести еще один матч в бундеслиге — против «Вольфсбурга» (17 декабря).
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