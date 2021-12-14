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Левандовски повторил рекорд Герда Мюллера по голам за год в бундеслиге

14 декабря, 23:53
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Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски в матче 16-го тура чемпионата Германии против «Штутгарта» сделал дубль.

Таким образом, он повторил рекорд легендарного Герда Мюллера по количеству мячей, забитых за один календарный год в чемпионате Германии. Теперь в активе Левандовски 42 гола.

Мюллер установил данное достижение в 1972 году.

Отметим, что до конца нынешнего года «Баварии» предстоит провести еще один матч в бундеслиге — против «Вольфсбурга» (17 декабря).

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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