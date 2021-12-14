«Бавария» разгромила «Штутгарт». Гнабри сделал хет-трик, Левандовски — дубль
22:20
«Бавария» разгромила «Штутгарт» в матче 16-го тура чемпионата Германии. Мюнхенцы в гостях разобрались с соперником со счетом 5:0.
Хет-трик в свой актив записал нападающий Серж Гнабри. Форвард Роберт Левандовски сделал дубль.
«Бавария» набрала 40 очков и закрепилась на 1-м месте в бундеслиге. В активе «Штутгарта» 17 очков и 15-я позиция.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2021-2022/
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