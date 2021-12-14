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«Бавария» разгромила «Штутгарт». Гнабри сделал хет-трик, Левандовски — дубль

22:20
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«Бавария» разгромила «Штутгарт» в матче 16-го тура чемпионата Германии. Мюнхенцы в гостях разобрались с соперником со счетом 5:0.

Хет-трик в свой актив записал нападающий Серж Гнабри. Форвард Роберт Левандовски сделал дубль.

«Бавария» набрала 40 очков и закрепилась на 1-м месте в бундеслиге. В активе «Штутгарта» 17 очков и 15-я позиция.

Германия. Бундеслига 1. 16-й тур
14 дек, 20:30. Mercedes-Benz Arena (Штутгарт)
Штутгарт
0:5
Бавария
Голы
Гнабри, 40 (0:1), Гнабри, 53 (0:2), Левандовски, 69 (0:3), Левандовски, 72 (0:4), Гнабри, 74 (0:5)
Штутгарт
Мюллер Антон Кемпф Мавропанос Каразор Ито Эндо Ферстер (Катомпа Мвумпа, 63 ) Мангаля (Фагир, 75 ) Кулибали (Фюрих, 63 ) Мармуш (Тибиди, 84 )
Бавария
Нойер Зюле Павар Дэйвис (Ричардс, 78) Эрнандез Рока (Ньянзу, 75) Мусиала Гнабри (Тильман, 75) Левандовски Коман (Сане, 27) Мюллер (Кюизанс, 78)
Предупреждения
Каразор 64  -  Дэйвис 55
Судьи
Шредер

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

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