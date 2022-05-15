Левандовски: «Не получили предложения по новому контракту от «Баварии»

Роберт Левандовски рассказал, что не получил предложения по новому контракту от «Баварии»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски подтвердил, что намерен покинуть летом немецкий клуб.

«Мы не получили предложения по новому контракту. Теперь нам нужно найти решение, которое устроит обе стороны», — сказал поляк Bild.

Левандовски закончил сезон-2021/22 чемпионата Германии с 35 голами и стал лучшим бомбардиром бундеслиги в седьмой раз в карьере. По этому показателю 33-летний поляк сравнялся с бывшим форвардом «Баварии» Гердом Мюллером, который играл за мюнхенцев с середины 60-х до конца 70-х годов.

Левандовски завоевал приз лучшего бомбардира в пятый раз подряд. Ему также принадлежит рекорд по голам за один сезон бундеслиги — 41.

Сегодня, 14 мая спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич сообщил, что Левандовски выразил желание покинуть клуб.