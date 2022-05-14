Левандовски сообщил руководству «Баварии», что хочет уйти из клуба

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич заявил, что нападающий Роберт Левандовски хочет уйти из команды.

«Я говорил с Левандовски, он сказал мне, что не хочет принимать наше предложение и продлевать контракт. Он хочет уйти из клуба. Наша позиция не изменилась, у Роберта контракт до 2023 года. Это факт. Есть ли у нас предложение от «Барселоны»? Нет», — приводит Sky Germany слова Салихамиджича.

Левандовски выступает за «Баварию» с июля 2014 года. В сезоне-2021/22 поляк забил 49 голов и отдал 7 результативных передач в 45 матчах за команду.

Ранее сообщалось, что 33-летний поляк может перейти в «Барселону».